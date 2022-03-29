Правительство основные продовольственные запасы сегодня формирует из расчета на несколько месяцев.

Правительство сформировало в Украине стратегические запасы еды на несколько лет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на первом с начала войны заседании Кабинета министров.

"Мы сформировали стратегические запасы пищи на несколько лет. Это - те запасы, которые мы собрали после посевной в прошлом году. Мы основные продовольственные запасы сегодня формируем из расчета на несколько месяцев, не беря основной блок зерновых, а общий продуктовый набор, который мы определили и формируем, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Украины", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 марта стало известно, что в Украине будет создан резерв продовольствия, будет осуществлен выкуп зерна и других запасов в объемах годового потребления всей страной за средства государственного бюджета.

А 20 марта замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма заверил, что Украина обеспечена продовольствием и сейчас, и на следующий год.

"Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3-5 лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали. . Поэтому себя мы точно прокормим", - сказал Шурма.