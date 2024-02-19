Любители "пикселя" заплатили за путешествие от 5 до 6 тысяч долларов.

В Одесской области задержали перевозчика и его пассажиров-уклонистов, которые переоделись в военную форму. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, пограничники Белгород-Днестровского отряда на транзитном участке автодороги Одесса-Рени остановили 41-летнего водителя, который пытался подвезти к границе двух мужчин.

"Пассажиры, жители Черниговской и Полтавской областей, предложение предоставления "туристических" услуг по доставке в Молдову отыскали через своих знакомых. Помимо инструкций и маршрута движения, чтобы сбить с толку правоохранителей, им посоветовали переодеться в военную форму . Сам водитель тоже надел военный камуфляж", - рассказали в ГПСУ.

За эти услуги каждый из клиентов должен был уплатить "сотрудникам туроператора" от 5 до 6 тысяч долларов США.

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На любителей стиля милитари составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). В отношении перевозчика – в отношении него направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Задержание уклонистов на границе

На Закарпатье спасли двух мужчин во время неудачной попытки пересечь украинско-словацкую границу. Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 февраля - к спасателям обратились представители Чопского пограничного отряда с просьбой оказать помощь двум мужчинам, находящимся на дереве среди воды в месте разлива реки.

Говорилось, что мужчины одолели часть реки, но сильно замерзли, поэтому сил добраться до берега уже не было.

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