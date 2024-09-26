Нанять добровольцев из других стран будет дешевле, чем финансировать отлов на улицах и содержание в армии немотивированных рекрутов, говорит боец.

Украине стоит создать "наемную" армию, в частности вербуя иностранцев за большие деньги. Это выгоднее, чем тратить деньги на "бусификацию" немотивированных людей, от которых на фронте нет пользы. Такое мнение в интервью Укринформу высказал боец 244 батальона 112 отдельной бригады Сил ТРО Владимир Бездетный.

Он отметил, что среди тех, кто были "бусифицированы" в армию, большинство имеют плохую мотивацию к борьбе с агрессором, а некоторые толерантно относятся к России.

"Мы наловили кучу людей немотивированных, надели на них форму, и теперь человек, который уже в форме украинского военнослужащего, вещает то, что он вещал", - говорит Бездетный.

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Военный признает, что мотивированные новобранцы давно закончились - они уже все в армии, где очень устали непрерывно воевать более 2 лет.

"Так давайте создадим наемную армию, где люди будут мотивированы деньгами, уберем кучу необоснованных мобилизационных мероприятий немобилизационных людей. Ко мне приходят десять человек, из которых может воевать один, а зарплату мы платим всем десяти. Тогда мы немного сэкономим, наберем каких-то ребят, не знаю, из Африки или Европы, которые готовы воевать, условно, за деньги. Не будем просто брать тех людей, которые не могут воевать. Я думаю, по деньгам, то на то и выйдет", - считает Бездетный.

Военный отметил, что в армии есть большая проблема с тем, как использовать немотивированных людей, которых наловили ТЦК.

"Ты пытаешься найти им какую-то работу, смотришь: окей, копать можешь, - не могу копать, - и вот начинается круговерть людей по подразделениям. Ты понимаешь, что он тебе не нужен, потому что он не может выполнять задачи, которые стоят перед подразделением, и ты направляешь его в любое другое подразделение, где теоретически он может выполнять свои... Он приходит туда, ему говорят: мины ставить можешь? - Нет. - Окей, в ПВО. - Его отправляют в ПВО, за все это время он получает заработную плату. Он приходит в ПВО, ему говорят: слушай, ты будешь ящики подавать с патронами, условно. - Ящики с патронами? Да у меня рученьки болят - И вот он по кругу ходит по подразделениям, нигде ничего не делает, но в подразделении получает заработную плату, иногда даже с премией", - пояснил Бездетный

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Украине существенно выросли показатели мобилизации. По словам министра обороны Умерова, темпы набора людей в армию выросли втрое.

Также мы рассказывали, что украинские суды перегружены жалобами на повестки, и юристы прогнозируют, что дальше будет хуже. Вопросы есть не только к тому, как работники ТЦК оформляют повестки, но и к законности некоторых процедур их выдачи вообще.

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