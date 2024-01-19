Роксолана Пидласа отметила, что скандальная блузка не брендовая.

Народная депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа предложила увеличить военный сбор украинцам, у которых зарплата от 20 тысяч гривень. Пользователи соцсетей заметили, что в гардеробе политика есть брендовые вещи, которые она явно не может себе позволить.

Так, на одном из фото Пидласа засветила блузку изумрудного цвета. Оказалось, что предмет одежды довольно-таки непростой. Такую блузку из сатина в 2019 году продавал бренд Gucci за 1700 долларов, а это на сегодняшний день почти 64 тысячи гривень.

При этом в комментарии изданию "Информатор" Пидласа уточнила, что блузку она купила в Киеве в сети магазинов Zara.

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Стоит отметить, что в магазинах этой сети действительно можно найти модели схожие на те, что продают дорогие бренды, но из более дешевых материалов. Так, злополучная блузка Пидласы была в продаже и ее цена составляла 1340 гривень, а во время периода скидок – 680 гривень.

Кстати, в очень похожей блузе нардеп посещала эфир одного из телеканалов еще в январе 2021 года.

Брендовые вещи у украинских нардепов

До полномасштабного вторжения России в Украину многие народные депутаты любили щеголять с дорогими брендами, вещи и аксессуары которых могут стоять тысячи евро. Конечно же, на обычную зарплата ни один нардеп не мог бы себе их позволить.

К примеру, в 2021 году народный депутат от партии "Батькивщина" Алена Шкрум пришла в Верховную Раду со стильной сумочкой от всемирно известного бренда Gucci. Стоимость такой сумочки из коллекции GG Marmont тогда достигала 2190 долларов, а это более 57 тысяч гривень.

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