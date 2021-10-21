Алена Шкрум засветила дорогое приобритение.

Народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Алена Шкрум пришла в Верховную Раду со стильной сумочкой от всемирно известного бренда Gucci.

Стоимость голубой стеганой сумочки из коллекции GG Marmont достигает 2190 долларов, а это более 57 тысяч гривень. Интересно, что сумочка сделана с ручкой-цепью, которая сейчас является мегапопулярной.

К такому дорогостоящему аксессуару нардеп надела зеленый костюм - пиджак и штаны. А яркой деталью стал интересный принт. Талию Шкрум подчеркнула поясом в тон костюма.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская в ярком наряде очаровала украинцев.

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Алена Шкрум - украинский политический и общественный деятель, юрист и правозащитник. Народный депутат Верховной рады VIII и IX созывов от партии "Батькивщина". 25 декабря 2018 года была включена в список лиц, в отношении которых Россия ввела санкции.

6 сентября 2015 года она вышла замуж за Дмитрия Наталуху, вместе с которым училась в Кембридже. 10 сентября он был назначен главой Коминтерновской районной государственной администрации Одесской области.

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Автор: Диана Могилевич