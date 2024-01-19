Политик считает, что налоги можна увеличить тем, кто зарабатывает более 20 тысяч гривень.

Народная депутат Роксолана Пидласа заявила, что для финансирования защиты Украины необходимо повышение налогов. Она предложила увеличить военный сбор до 3% тем, кто получает зарплаты от 20 тысяч.

По ее словам, государству нужно будет еще 300 миллиардов гривень в случае усиления мобилизации, ведь военных нужно кормить, экипировать, обучить и подготовить к боевым действиям.

"На обеспечение военных без военной техники нужно более 300 миллиардов гривень дополнительных расходов. Сейчас этого ресурса в нашем бюджете нет. Все наши доходы мы направляем на нужды обороны в полном объеме. Только те налоговые поступления, которые входят в местные бюджеты, не направляются на нужды обороны", – заявила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету в эфире телемарафона.

При этом она отметила, что есть несколько вариантов увеличения доходов государства, в том числе перенаправление средств из местных бюджетов и повышение налогов.

"Когда мы говорим о повышении таких налогов, я лично занимаю жесткую позицию, что мы должны говорить о прогрессивных ставках. Если вы зарабатываете меньше всего, вы не должны платить больше даже сейчас, но если вы зарабатываете, например, от 20 тысяч гривень, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. Это было бы справедливо", – считает Пидласа.

Кроме того, она вспомнила о налоге на роскошь, ведь в Украину завозят дорогую технику и автомобили, и кто-то это покупает.

"Мы видим по таможенной статистике, сколько ноутбуков, телефонов ежемесячно мы импортируем. Если это новый iPhone за 60-70 тысяч гривень, то он может облагаться налогом дополнительно", - подытожила нардепка.

Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы - что известно

Кабинет министров 27 декабря утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, чем выполнил один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что цель стратегии - усилить фискальную способность государства, адаптировать налоговое и таможенное законодательство к стандартам ЕС, создать стимулы для послевоенного восстановления и экономического роста.

При этом решение сразу же обросло слухами и фейками. К примеру, широкую огласку получило предположение, что чиновники хотят облагать налогом на доходы физических лиц любые переводы с карты на карту. В Минфине почти сразу опровергли эту информацию.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко сообщил, что разработанная Нацстратегия доходов до 2030 года предусматривает введение прогрессивной шкалы налогов, но это произойдет только после широких дискуссий.

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