Во время особого периода предельный возраст пребывания на военной службе от рядового до старшего офицера - 60 лет.

Адвокат Роман Симутин ответил, какой же в Украине предельный возраст мобилизации - 45 или 60 лет. В своем YouTube-канале он рассказал, что мнения украинского общества разделились по этому поводу.

"Что говорит закон? Предельный возраст во время мобилизации - 60 лет, а для высших офицеров - 65... В соответствии с частью 1 пункта 7 статьи 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" во время особого периода предельный возраст пребывания на военной службе от рядового до старшего офицера - 60 лет, высшего офицера - 65 лет", - подчеркнул юрист.

Он добавил, что трактовка пунктов 1-6 части 1 статьи 22 закона, где указано, что предельный возраст пребывания на военной службе, - до 45 лет, касается исключительно прохождения службы в мирное время.

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"Не имеет значения, проходили ли вы службу и достигли предельного возраста, потому что все мы подпадаем под действие пункта номер 7, который обусловлен особым периодом", - говорит Симутин.

Мобилизация в Украине

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается военное положение и мобилизация. Призывать на военную службу могут всех военнообязанных украинцев в возрасте 18-60 лет, если они не имеют отсрочки или законных оснований для ее получения или если они исключены из воинского учета.

Во время военного положения украинским мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за пределы страны, но есть определенные исключения.

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