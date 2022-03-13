По словам главы Кабмина, перестройка экономики под новые реалии должна стать ключевым фундаментом для победы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал бизнес восстанавливать работу, а украинцев работать.

Как он заявил в видеообращении, несмотря на все усилия, никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра.

"Перестройка экономики под новые реалии должна стать ключевым фундаментом для победы. Поэтому призываю всех! Кто может работать и имеет работу - работайте. Кто имеет бизнес на территориях, где нет активных боевых действий, - восстанавливайте деятельность. Вы - часть экономического фронта! И сейчас вы нужны государству как никогда. Вместе мы одержим победу", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что победа Украины в войне с Россией может произойти позже, чем хочется, а украинцы должны "научиться жить в новых условиях".

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович призвал жителей запада и центра Украины возвращаться к нормальной социально-экономической деятельности.

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