Он подчеркивает, что работа в тылу является критически важной для фронта.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович призвал жителей запада и центра Украины возвращаться к нормальной социально-экономической деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

"Вам не кажется, что на западной и в центральной Украине пора выходить из режима "праздника непослушания" и запускать экономику? Малую хотя бы. Магазины маленькие, предприятия маленькие, другие рабочие места и так далее. Потому что мы 17-й день прыгаем радостно как маленькие дети, у которых взрослые ушли, и можно ничего не делать. Но если мы так будем продолжать, то с экономикой наступит швах", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что до него доходят сигналы, что "слишком много людей не работает".

"А надо бы выходить на работу. Поймите, мы их практически везде остановили, они уже никуда не наступают... Самое время начать снова нормальную жизнь. Возвращаться и в школы - это Министерство образования решает, и в малый, и средний бизнес, и крупному бизнесу надо бы запускаться", - сказал советник руководителя ОП.

Арестович также призвал "нормально заниматься детьми, спортом заниматься, восстанавливать обычные привычки, обычный образ жизни".

"У нас есть две проблемы: фронт и тыл. Вы сейчас - тыл. Тыл - это вторая по важности тема после фронта. Тыл - это не там, где люди отсиживаются, а тыл - там, где люди обеспечивают и работают на фронт", - отметил он.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что если работа и экономика не будут запущены, то "угрожает нам очень многое, начиная от того, что скоро не будет ни у кого денег, запас которых - на месяц - на два у людей максимум". "Заканчивая тем, что у нас начнет распадаться социальная ткань общества, и социальный кризис начнет превращаться в политический... Давайте возвращаться к нормальной жизни, включая нормальную работу", - призвал Арестович.

Вас также могут заинтересовать новости: