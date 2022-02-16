Им стал начальник ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области.

Кабинет Министров назначил Сергея Крука главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Об этом написал представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Назначен Крук Сергей Иванович председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2021 года правительство уволило Николая Чечеткина с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Чечеткин занимал должность главы ГСЧС с 14 мая 2015 года. После его увольнения исполнение обязанностей главы службы временно возложили на Сергея Крука. Он был начальником ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области.

В целом в органах пожарной охраны Министерства чрезвычайных ситуаций и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Круг находится с сентября 1994 года.

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