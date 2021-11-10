Выполнение обязанностей председателя Службы временно возложено на начальника ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области Сергея Крука.

Кабинет министров Украины уволил Николая Чечеткина с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом написал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Уволен Чечеткин Николай Александрович с должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - написал он.

Чечеткина назначили председателем ГСЧС распоряжением правительства от 14 мая 2015 года № 469-р. Теперь исполнение обязанностей председателя службы временно возложено на начальника ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области Сергея Крука.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет Министров уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы Украины.

Кроме того, правительство уволило членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Натальи Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

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Автор: Леся Лещенко