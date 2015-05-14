Кабмин назначил Чечеткина новым главой ГСЧС
Председателем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Кабинет министров Украины назначил заместителя председателя ГСЧС Николая Чечеткина.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко после заседания правительства.
“Кабмин принял отставку Шкиряка”, - сказал он, добавив, что новым руководителем службы назначен Чечеткин.
Также эту информацию журналистам подтвердил министр социальной политики Павел Розенко.
На уточнение журналистов, назначен Чечеткин председателем или и.о. председателя, Розенко сказал: «новым председателем».
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Как сообщал УНИАН, 25 марта правительство назначило Зоряна Шкиряка на должность и.о . председателя ГСЧС.
12 мая Шкиряк заявил, что подал в отставку. «Я обратился к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с заявлением об увольнении меня с должности временного исполняющего обязанности председателя ГСЧС», - сказал Шкиряк.