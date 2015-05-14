Кабмин назначил Чечеткина новым главой ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко после заседания правительства.

“Кабмин принял отставку Шкиряка”, - сказал он, добавив, что новым руководителем службы назначен Чечеткин.

Также эту информацию журналистам подтвердил министр социальной политики Павел Розенко.

На уточнение журналистов, назначен Чечеткин председателем или и.о. председателя, Розенко сказал: «новым председателем».

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Как сообщал УНИАН, 25 марта правительство назначило Зоряна Шкиряка на должность и.о . председателя ГСЧС.

12 мая Шкиряк заявил, что подал в отставку. «Я обратился к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с заявлением об увольнении меня с должности временного исполняющего обязанности председателя ГСЧС», - сказал Шкиряк.