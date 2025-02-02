На месте работает полиция.

Вечером в воскресенье, 2 февраля, возле здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Павлограде прогремел взрыв.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, им стало известно о чрезвычайном происшествии около 18:40. Правоохранители сразу выехали на место происшествия, продолжаются следственные действия. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета получил ранения мужчина.

На странице Днепропетровского областного ТЦК и СП в социальной сети Facebook отметили, что состояние пострадавшего легкое:

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"Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. Мы сотрудничаем с полицией для скорейшего выяснения всех деталей".

Как пишет Суспільне, ссылаясь на пресс-службу полиции, пострадавший является военнослужащим. Один из очевидцев видел, как в машину садился человек, который бежал от здания ТЦК. Другой рассказал журналистам, что от взрыва в доме задрожали окна.

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