В полиции сообщили, что нападавший уже задержан.

В городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный мужчина из охотничьего ружья застрелил военнослужащего областного ТЦК и скрылся с одним из мобилизованных.

Об этом сообщает командование Сухопутных войск в Facebook. "1 февраля 2025 года на автозаправочной станции в городе Пирятин во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр произошел вопиющий случай - вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте.

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После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.

Позже стало известно, что полиция Полтавщины задержала мужчину, который застрелил военного.

Начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев сообщил, что в течение нескольких часов оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение нападавших. С привлечением спецподразделений полиции области они были задержаны.

По данным полиции, стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник - житель Полтавы 1988 года рождения.

"В ходе неотложного обыска следователи оружие у нападавшего изъяли. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрениях и избрании им меры пресечения", - добавил начальник полиции.

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