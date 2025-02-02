По словам Драпатого, нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК.

Убийства военных в тылу - это красная линия, которую нельзя пересекать. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый.

"Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины - это за гранью того, что можно терпеть. Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения. Так действует враг. Он работает с нами и между нами, пока мы смотрим, кто что лайкнул", - отметил он.

По словам Драпатого, нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК.

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Он подчеркнул, что молниеносная и жесткая реакция власти - единственно возможная в ситуации произвола против военных.

"Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу побратимов. В других городах. В других кварталах. На заправках, в супермаркетах, в подъездах, на улицах, которые мы называем именами Героев. Если общество переварит эти приступы, плохие симптомы станут диагнозом. Хочу верить, что в той точке, где мы сейчас, это невозможно. Потому что единственное, что отделяет нас от врага - это Силы обороны Украины, Вооруженные силы. Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть. Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей в них, границы, небо и землю, наше государство, наш флаг, наш дом", - отметил командующий.

Убийство военнослужащего ТЦК

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный мужчина из охотничьего ружья застрелил военнослужащего областного ТЦК и убежал с одним из мобилизованных.

Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте. После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.

Позже стало известно, что полиция Полтавщины задержала мужчину, который застрелил военного.

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