Пожарная безопасность в Украине оказалась в руках компании, которая сотрудничает с РФ, - СМИ

Среди клиентов ООО "Ковлар Групп" - Минобороны, Укрзализныця и ОХМАТДЕТ, Укрэнерго.

Журналисты-расследователи СтопКор и группа расследователей SPILNO.tv нашли информацию, что владельцы ООО "Ковлар Групп" работают с Россией и ДНР.

К сожалению, мы живем в настолько нестабильные и ужасные времена, что предатели могут встретиться на каждом шагу. Так, корреспонденты обнаружили, что за пожарную безопасность в Украине фактически отвечают россияне и предатели, которые ведут бизнес на оккупированных территориях.

Учредителями компании, которая обеспечивает кучу предприятий противопожарными средствами, является россиянин и выходцы из Донбасса, которые и сейчас продолжают вести бизнес на оккупированной территории.

ООО "Ковлар Групп" создали в 2015 году.

На сайте компании под брендом "Ammokote" есть перечень клиентов. В основном это частные сети, но есть и государственные - "Укрзализныця", Минобороны и разбомбленная больница "Охматдет". "Ковлар Групп" продает продукцию противопожарного и охранного назначения (огнезащитные средства, противопожарные системы), проводит проектные работы по огнезащите и др. Примечательно, что одна и та же продукция в Украине продается под брендом "Ammokote", в ДНР и России - "Эндотерм". Итак, фирма зарабатывает как только может, в том числе и финансируя войну против Украины.

Среди учредителей компании киевлянин Андрей Озейчук, дончане Любовь Вахитова и Константин Калафат и россиянин Роман Курашев. Один из главных совладельцев и руководителей "Ковлар Групп" - Константин Калафат. Если немного покопаться в интернете, который помнит все, то в свое время Константин Калафат активно вел бизнес в Донецке. Конечно, сам этот факт не является проблемой, но дело в том, что компания "Донстройтест", основателем которой является Калафат, после оккупации Россией части Донбасса, продолжила работать в Донецке, получив регистрацию "донецкой народной республики".

Россиянин Роман Курашев, как указано в автобиографии, с 2006 по 2021 год был топ-менеджером "Метинвест Холдинга". После полномасштабного вторжения Курашев выложил фото в вышиванке, поддержал Украину, но с начала оккупации Донецка и до сих пор, почему-то, российскую прописку так и не сменил. Сейчас Курашев вместе с женой официально владеют ООО "Уссури Капитал", на сайте которого мы и нашли автобиографию господина Романа. Официально Роман Курашев вышел из состава "Ковлар Групп" в конце 2022 года, когда иметь россиянина в реестрах стало совсем "не комильфо". Между тем по неофициальной информации брат Курашева работает в аппарате российского диктатора Путина.

И еще один интересный момент - основатель компании Константин Калафат является членом многих общественных организаций в Украине, которые являются разработчиками нормативно-правовой документации в сфере противопожарной защиты государства и имеют определенное влияние на формирование имиджа Украины в направлении предоставления противопожарных услуг, в том числе и на территории стран Евросоюза.

Так, Калафат входит в перечень членов "Украинского союза пожарной и техногенной безопасности", возглавляя там "Подкомитет по вопросам пассивной огнезащиты". В Украинском центре стального строительства занимает должность "Руководитель комитета по огнезащите, технический эксперт по огнезащите стальных конструкций". Участвует лично или через представителей "Ковлар Групп" в технических комитетах стандартизации ТК25 "Пожарная безопасность и противопожарная техника", ТК304 "Защита зданий и сооружений", ТК 168 "Лаки и краски", Секции по вопросам технического регулирования в строительстве Минрегиона Украины и Общественного совета ГСЧС Украины, Национальном агентстве по аккредитации Украины, является соавтором Государственных стандартов и Государственных строительных норм.

Более того, в 2011 году Константин Калафат вместе с Леонидом Дриждем зарегистрировал в Донецке Международную общественную организацию "Ассоциация огнезащита и аудит". Эта ОО до сих пор существует. Переходим на главный российский сайт "Эндотерма", видим что поставщиком материалов "Эндотерма" на территорию РФ, является московская Группа компаний "Спецматериалы", официальный представитель ведущего украинского производителя ООО НПП "Спецматериалы" (ЕГРПОУ 13481691), а уполномоченным лицом является Леонид Дрижд.

Они даже вместе работали над патентом на "Огнезащитное пропиточное средство для древесины".

Как результат, мы имеем предприятие, которым руководят россияне, которые спрятались за вышиванками, которые всеми возможными методами финансируют терроризм и экономику России. И одновременно отвечают за пожарную безопасность украинских критических предприятий, делая все исключительно для выгоды собственной и своих кураторов. Не удивительно, что на эти предприятия в последнее время так часто были российские "прилеты".