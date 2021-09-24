По словам министра культуры Александра Ткаченко, формируется календарный план мероприятий по устранению последствий пожара.

В костеле Святого Николая проводят техническое обследование, также формируется календарный план мероприятий по устранению последствий пожара.

Об этом в своем Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Со вчерашнего дня стартовала работа инспекции внутри костела. Ее выводы, а также дальнейшие планы обсуждали с рабочей группой, куда вошли представители бизнеса, РКЦ, МКИП. Сейчас проводится техническое обследование конструкций и состояния здания внутри. Какое влияние пожар имел на стены, витражи и тому подобное. Также формируется календарный план мероприятий по устранению последствий пожара. Эксперты исследуют термическое воздействие на конструкции здания памятника, на декоративные элементы скульптуры, стены, крышу и витражные конструкции. Это очень сложная многоуровневая и детальная работа. Ее результатом будет проект неотложных противоаварийных работ с четко установленной окончательной суммой и ликвидация последствий пожара. Это основной первый этап в процессе восстановления легендарного памятника архитектуры", - написал он.

Ткаченко также отметил, что заключение экспертизы и проектно-сметной документации ориентировочно будут в середине октября.

"После чего в ближайшее время начнем противоаварийные работы", - добавил он.

Ткаченко также рассказал, что на месте работают опытные сертифицированные эксперты.

"Их опыт - более двух тысяч исследованных зданий, в том числе десятки экспертиз последствий пожаров на крупных промышленных и гражданских объектах. По словам экспертов, внутри помещения сейчас находиться опасно для здоровья (высокая концентрация сажи), поэтому работают в респираторах и со спецоборудованием", - резюмировал он.

Пожар в костеле Святого Николая

Как сообщал УНИАН, пожар в костеле святого Николая на Большой Васильковской, 75 в Киеве произошел поздно вечером 3 сентября, в результате чего уничтожен уникальный орган.

По словам министра культуры и информационной политики Ткаченко, на восстановление поврежденного костела необходимо не менее 75 млн грн.

По факту пожара следователи открыли уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УКУ).

Президент Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить проведение реставрации в костеле святого Николая и установить там новый орган.

О результатах проведенных работ премьер-министр Денис Шмыгаль должен информировать главу государства ежемесячно.

Автор: Наталья Хаджи