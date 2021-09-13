Католическая громада столичного костела Св. Николая, пострадавшего от пожара, не допустит косметической реставрации храма.
Об этом журналистам заявил священник костела Св. Николая на ул. Большая Васильковская в Киеве Рафал Стжижевский.
Он отметил, что прихожане и священнослужители костела уже потеряли доверие к властям и не верят обещаниям, что к 2023 году власть построит новое здание для Дома органной и камерной музыки и передаст костел католической общине Киева.
"Мы требуем выполнения закона о том, что культовые сооружения должны быть переданы в пользование религиозным общинам. Нам это обещали Президенты Ющенко, Порошенко, нынешний глава государства Владимир Зеленский, который еще в прошлом году издал указ о строительстве нового концертного зала для установки органа", - отметил Стжижевский.
Также он говорит, что обойтись косметическим ремонтом костела, на что в бюджете этого года даже было предусмотрено 148 млн грн, невозможно:
"Этот косметический ремонт лишь усугубит ситуацию, ведь под штукатуркой будут скрыты существенные повреждения конструкции храма, не говоря уже о том, что в укреплении нуждается фундамент здания, который страдает от вибраций, вызываемых поездами метро. Сделать качественную реставрацию за полгода невозможно даже с технологической точки зрения - есть работы, которые требуют времени. Речь идет о годах, а не месяцах".
Священник заявляет, что если власть начнет этот ремонт, прихожане и священники храма не позволят начать работы: "мы готовы ждать до октября решение правительства о передаче костела католической общине в пользование. Если же этого не произойдет, мы будем вынуждены апеллировать к международному сообществу, к дипломатам других стран, чтобы украинская власть выполнила наконец свои обещания и передал костел в пользование общине".
Стжижевский также отметил, что католическая церковь в Украине уже имеет опыт восстановления храмов, которые советская власть оставила в гораздо более плачевном состоянии, чем костел св. Николая.
"Речь идет о костеле в г. Гнивань в винницкой области и костел и монастырь в пгт. Тывров, также в Винницкой области. В первом в советское время был подшипниковый завод, во втором – завод пластмасс. Наша община без единой государственной копейки уже полностью реставрировала храм в Гнивани, построенный в 1906 г., после чего государство признало его памятником архитектуры и теперь он охраняется законом. Костел в Тыврове, которому более 250 лет, хотя и имел статус памятника, но был в таком состоянии, что даже никто не хотел браться за него – сплошные руины. Однако за 10 лет мы вернули к жизни и здание костела и монастырь, хотя работы еще много", - подчеркнул Стжижевский.
Пожар в костеле Святого Николая в Киеве
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Пожар в костеле Святого Николая на Большой Васильковской, 75 в Киеве произошел поздно вечером 3 сентября. Он начался между первым и вторым этажами и быстро распространился на кровлю здания. Жертв и пострадавших нет.
Площадь пожара составила 80 кв. м. Полностью сгорел орган.
По факту пожара следователи открыли уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УКУ). Предварительная причина пожара - короткое замыкание в органе.
Министерство культуры и информационной политики начало оценивать повреждения костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.
В Украине начали сбор средств на восстановление столичного костела св. Николая и органа.