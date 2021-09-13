Фундамент костела требует укрепления, отмечает священнослужитель.

Католическая громада столичного костела Св. Николая, пострадавшего от пожара, не допустит косметической реставрации храма.

Об этом журналистам заявил священник костела Св. Николая на ул. Большая Васильковская в Киеве Рафал Стжижевский.

Он отметил, что прихожане и священнослужители костела уже потеряли доверие к властям и не верят обещаниям, что к 2023 году власть построит новое здание для Дома органной и камерной музыки и передаст костел католической общине Киева.

"Мы требуем выполнения закона о том, что культовые сооружения должны быть переданы в пользование религиозным общинам. Нам это обещали Президенты Ющенко, Порошенко, нынешний глава государства Владимир Зеленский, который еще в прошлом году издал указ о строительстве нового концертного зала для установки органа", - отметил Стжижевский.

Также он говорит, что обойтись косметическим ремонтом костела, на что в бюджете этого года даже было предусмотрено 148 млн грн, невозможно:

"Этот косметический ремонт лишь усугубит ситуацию, ведь под штукатуркой будут скрыты существенные повреждения конструкции храма, не говоря уже о том, что в укреплении нуждается фундамент здания, который страдает от вибраций, вызываемых поездами метро. Сделать качественную реставрацию за полгода невозможно даже с технологической точки зрения - есть работы, которые требуют времени. Речь идет о годах, а не месяцах".

Священник заявляет, что если власть начнет этот ремонт, прихожане и священники храма не позволят начать работы: "мы готовы ждать до октября решение правительства о передаче костела католической общине в пользование. Если же этого не произойдет, мы будем вынуждены апеллировать к международному сообществу, к дипломатам других стран, чтобы украинская власть выполнила наконец свои обещания и передал костел в пользование общине".

Стжижевский также отметил, что католическая церковь в Украине уже имеет опыт восстановления храмов, которые советская власть оставила в гораздо более плачевном состоянии, чем костел св. Николая.

"Речь идет о костеле в г. Гнивань в винницкой области и костел и монастырь в пгт. Тывров, также в Винницкой области. В первом в советское время был подшипниковый завод, во втором – завод пластмасс. Наша община без единой государственной копейки уже полностью реставрировала храм в Гнивани, построенный в 1906 г., после чего государство признало его памятником архитектуры и теперь он охраняется законом. Костел в Тыврове, которому более 250 лет, хотя и имел статус памятника, но был в таком состоянии, что даже никто не хотел браться за него – сплошные руины. Однако за 10 лет мы вернули к жизни и здание костела и монастырь, хотя работы еще много", - подчеркнул Стжижевский.

Читайте такжеСтало известно, когда начнется ремонт внутри костела Святого Николая, пострадавшего от пожара

Пожар в костеле Святого Николая на Большой Васильковской, 75 в Киеве произошел поздно вечером 3 сентября. Он начался между первым и вторым этажами и быстро распространился на кровлю здания. Жертв и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 80 кв. м. Полностью сгорел орган.

По факту пожара следователи открыли уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УКУ). Предварительная причина пожара - короткое замыкание в органе.

Министерство культуры и информационной политики начало оценивать повреждения костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.

В Украине начали сбор средств на восстановление столичного костела св. Николая и органа.

Автор: Дмитрий Хилюк