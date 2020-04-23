Пожар на Житомирщине: полиция рассматривает несколько версий (видео)
14:35, 23 апреля 2020Общество
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Без крыши над головой огонь оставил пол сотни людей
На Житомирщине до сих пор тлеют отдельные участки, там продолжают дежурить спасатели.
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Отмечается, что открытого огня уже нет.
Еще со вчера у сел, которые пострадали от пожаров, стоят полицейские посты. Они дежурят, чтобы в покинутые дома не наведались мародеры. Всего без крыши над головой огонь оставил пол сотни людей.
Полиция расследует причины возникновения пожара. Кроме версии о поджоге, рассматривают и замыкания на электроопорах в результате падения ветвей деревьев.
Ранее УНИАН сообщал, что во время пожаров на Житомирщине и в зоне ЧАЭС жертв не было.
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