Пожар на Житомирщине: полиция рассматривает несколько версий (видео)

Без крыши над головой огонь оставил пол сотни людей

На Житомирщине до сих пор тлеют отдельные участки, там продолжают дежурить спасатели.

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Отмечается, что открытого огня уже нет.

Еще со вчера у сел, которые пострадали от пожаров, стоят полицейские посты. Они дежурят, чтобы в покинутые дома не наведались мародеры. Всего без крыши над головой огонь оставил пол сотни людей.

Полиция расследует причины возникновения пожара. Кроме версии о поджоге, рассматривают и замыкания на электроопорах в результате падения ветвей деревьев.

Ранее УНИАН сообщал, что во время пожаров на Житомирщине и в зоне ЧАЭС жертв не было.