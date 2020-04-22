Во время пожаров на Житомирщине и в зоне ЧАЭС человеческих жертв не было - спасатели

Убытки еще подсчитываются.

Заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Руслан Билошицкий уверяет, что в результате пожаров в Житомирской области и в Зоне отчуждения человеческих жертв не было.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга в Министерстве иностранных дел для руководителей дипломатических учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, по ликвидации лесных пожаров на территории Киевской и Житомирской областей.

На вопрос, есть ли человеческие жертвы в результате этих пожаров, и какой материальный ущерб был причинен, Билошицкий ответил: "Во время пожара в Житомирской области и в Зоне отчуждения человеческих жертв не было. А убытки на сегодняшний день подсчитываются в Житомирской области местными органами власти, в зоне отчуждения - Государственной администрацией зоны отчуждения".