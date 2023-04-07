Руководитель многих процессов в проекте "Дия" отметил, что приложение - это не сервис раздачи повесток.

После сообщения о вероятности отправки повесток в мессенджерах украинцы снова начали активно интересоваться, а не будет ли повесток в "Дие". На этот вопрос ответил в интервью YouTube-каналу "Разговор" Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре, который руководит многими процессами в проекте "Дия".

"Нет, повестки не будут приходить в "Дию". Политическая позиция такова, что "Дия" - это не сервис раздачи повесток. Поэтому есть определенные нормативно способы, которыми доставляются повестки", — подчеркнул он.

Баник отметил, что эта тема появилась не из-за того, что в Украине раздают повестки. Ранее запустились судебные извещения, это, например, если кто-то попадал в ДТП, тебе приходит как судебная повестка, так и смс. В "Дие" это совершенно бесплатно.

"Итак, запускаются в "Дие" судебные извещения. Первый кто-то где-то начинает подмешивать понятие, кто-то говорит: "Судебные повестки через "Дию". Дальше уже - испорченный телефон: на следующем этапе исчезает слово "судебные", остается лишь "Повестки через "Дию", - пояснил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре.

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То есть это все страх людей, накрученные фейки, подчеркнул Баник. Он еще раз добавил, что "Дия" - не сервис раздачи повесток.

Обсуждение раздачи повесток в "Дие" и через мессенджеры

Ранее глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что в Украине точно не будут использовать "Дию", чтобы отправлять повестки.

Также в Раде рассматривают возможность вручения повесток в мессенджерах. С такой идеей выступил представитель президента в Раде Федор Вениславский. В то же время он уточнил, что проекта закона о рассылке повесток в мессенджерах пока нет.

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