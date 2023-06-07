По предварительным подсчетам ущерб водным ресурсам нанесен на 2 миллиарда гривень.

Цена строительства новой ГЭС может составлять около $1 миллиарда. Речь идет не только об установлении новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она отмечает, что уничтожение дамбы Каховской ГЭС, организованное российскими оккупантами, можно назвать одной из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия.

Министр подчеркнула, что Россия в очередной раз доказала всему миру, что она - террористическое государство, ведь подрыв Каховской ГЭС будет иметь экологические и экономические последствия, а также представлять большую угрозу для радиационной и пищевой безопасности.

Видео дня

"Цена строительства новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установлении новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной плотины. Только на восстановление дамбы уйдет не менее пяти лет и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать", - сообщила Свириденко.

По ее словам, мировое сообщество должно действовать максимально жестко в отношении России. Она также подчеркнула, что Украине нужна как можно более быстрая помощь в минимизации и ликвидации последствий подрыва в интересах всего человечества.

"Прежде всего речь идет о демонтаже и строительстве с нуля целого комплекса новой ГЭС. По предварительным подсчетам Минокружающей среды и Госэкоинспекции, ущерб водным ресурсам нанесен на 2 млрд грн. Сумма будет только увеличиваться", - подчеркнула Свириденко.

Подрыв Каховской ГЭС - новости

Как сообщал УНИАН, 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В Херсонской ОВА сообщили, что по состоянию на сегодняшнее утро, затоплено 1852 дома на Правобережной Херсонщине.

По оценке "Укргидроэнерго", Каховскую ГЭС отремонтировать невозможно, поскольку уничтожено оборудование машинного зала станции. Ожидается, что в ближайшие несколько дней Каховское водохранилище полностью исчезнет.

В Министерстве энергетики отметили, что катастрофа на Каховской ГЭС скажется на других гидроэлектростанциях, что приведет к возникновению дисбаланса в энергосистеме. Также из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой уничтожения оказался ряд энергообъектов Херсонской области, в частности, Херсонская ТЭЦ.

Правительство выделило 120 млн грн Госагенству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн грн для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей. Также выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и марганец питьевой водой.

Вас также могут заинтересовать новости: