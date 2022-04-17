Сейчас в Бородянке завершен разбор завалов в 5 многоэтажных жилых домах.

В Бородянке Киевской области с начала разбора завалов многоэтажных жилых домов достали тела 41 человека.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

Отмечается, что 16 апреля проводились работы по разбору завалов двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов. Во время проведения работ изъято тело погибшего человека.

"Всего с 6 апреля из семи разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города в пяти работы завершены полностью. С начала проведения работ изъяты тела 41 погибшего человека", – заявили спасатели.

Как ранее сообщал УНИАН, 2 апреля 2022 года Киевская область была полностью освобождена от русских войск. Украинские спасатели сразу же приступили к ликвидации последствий российской оккупации.

Министр внутренних дел Денис Монастырский после посещения Бородянки заявил, что это самый разрушенный город в Киевской области. По его словам, жители рассказывали, как российская авиация низко пролетала над городом и запускала ракеты.

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