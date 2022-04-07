Сейчас в Бородянке работает большое количество людей и техники, до конца месяца планируется запустить коммуникации и убрать в городе.

Спасатели находят первых погибших под завалами в поселке Бородянка Киевской области.

Об этом в видеообращении сообщил глава Гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.

"Работают спасатели, проходит описание и составление актов о нанесенном вреде. По каждому дому будет составлен отдельный акт...", - отметил он.

По словам Кулебы, также будет установлено общее количество домов, которые необходимо будет демонтировать и отремонтировать.

"К сожалению, на сегодняшний день есть уже подтвержденная информация, что под завалами найдены погибшие люди. Их количество устанавливается", - сказал председатель Гумштаба.

По его словам, сейчас в Бородянке работает большое количество людей и техники, до конца месяца планируется выполнить первую часть восстановительных работ - запустить коммуникации и убрать в городе.

Как сообщал УНИАН, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что в Бородянке оккупанты расстреливали многоэтажные дома из танков, поэтому многие мирные люди умерли от переохлаждения под завалами.

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