Бородянка самый разрушенный город Киевской области.

В Бородянке Киевской области установили первые модульные дома для проживания сотрудников ГСЧС и волонтеров, которые разбирают завалы после ухода российских оккупантов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Раньше 18 таких конструкций были предоставлены Закарпатской ОВА бывшим губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки во время его визита, но по просьбе ОП 15 домов оказались в Киевской области, пострадавшей в результате российской агрессии", - рассказал Ермак.

Также в Бородянке установили точку питания.

Напомним, 2 апреля Киевская область была освобождена от российских войск.

Министр внутренних дел Денис Монастырский, после посещения Бородянки заявил, что это самый разрушенный город Киевской области. По его словам, жители рассказывали, как российская авиация низко пролетала над городом и запускала ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: