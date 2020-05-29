Сегодня в школах Украины прозвенит "последний звонок"

Правда, в этом году праздник последнего звонка пройдет в необычном онлай-формате.

Сегодня, 29 мая, в большинстве школ Украины пройдет "Последний звонок", однако в этом году он пройдет не, как всегда, а в режиме онлайн. Некоторые школы решили, что карантин не помешает и придумали свои оригинальные варианты празднования окончания учебного года в школах.

В Министерстве образования ранее сообщили, что из-за продления карантина, дистанционные занятия продлятся до 29 мая. Далее ученики пойдут на каникулы. Праздник последнего звонка и выпускные вечера в министерстве посоветовали не проводить.

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Однако за время дистанционного обучения мы уже привыкли к онлайн-форматам общения. Поэтому во многих школах Украины проведут последние праздничные уроки в Zoom, кое-кто постарался и заранее подготовил мини-фильмы о школе, классе и окончании учебного года 2019 - 2020.

Напомним, из-за пандемии коронавируса и введенный из-за нее карантин с 12 марта обучение в школах проходили дистанционно. На украинском телевидении и официальных каналах Минобразования в Youtube проходила Всеукраинская школа-онлайн.

Как сообщал УНИАН, ранее в МОН заявили, что учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин.

По данным Минобразования, к 1 июля должен быть завершен учебный год; до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и расписаний учебных достижений; в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

"Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ГИА в форме ВНО. Если учащиеся 1-8, 10 классов не планируют обучаться в другом учреждении образования, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года", - рассказали в ведомстве.

"Последний звонок" 2020: видео

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