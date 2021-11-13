Правление банка на внеочередном заседании приняло решение уволить двух должностных лиц.

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" принял решение уволить двух обвиняемых по делу о нападении на журналистов программы "Схемы", которых накануне восстановили на должностях в финучреждении.

Об сообщается на официальном сайте "Укрэксимбанка".

Правление банка на внеочередном заседании приняло решение уволить директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова.

Там заявили, что действия Тельбизова и работников банка (речь идет об аплодисментах, когда он возвращался на работу - ред.) стали предметом возмущения общественности, поэтому наблюдательный совет принял единогласное решение обратиться в правление банка об увольнении Тельбизова и Осипова.

"Члены наблюдательного совета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Тельбизова и Осипова на должностях создает угрозу для всей системы безопасности банка и для его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные и репутационные риски", - сказано в заявлении.

Члены Наблюдательного совета отметили также, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали ,что они не способны выполнять обязанности, а также не понимают положения Кодекса этики и корпоративных ценностей банка.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября "Укрэксимбанк" восстановил на должностях двух сотрудников финучреждения, которые принимали участие в нападении на журналистов во время интервью в кабинете председателя правления Евгения Мецгера. Речь идет о директоре департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоре Тельбизове и начальнике управления внутренней безопасности банка Олеге Осипове. Приказ об их восстановлении издан на основании завершения "внутреннего расследования" в банке.

В пресс-службе "Укрэксимбанка" комментируя это заявили, что получение работником статуса подозреваемого или обвиняемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения от работы или расторжения трудовых отношений.

"Заметим, что в отношении Олега Осипова и Игоря Тельбизова был установлен простой (приостановление работы), а их полномочия прекращены без сохранения оплаты труда на максимально разрешенный законодательством срок, а именно на время проведения служебного расследования банка по инциденту. Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству работодатель не имеет законных оснований отстранять от работы работника за его\ее статус обвиняемого в уголовном производстве", - считают в "Укрэксимбанке".

В госбанке также отметили, что еще один участник нападения - Владимир Пикалов - был уволен с должности директора департамента информационной политики.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке

Напомним, 4 октября во время интервью главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам программы "Схемы" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов, и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть интервью, которое уже было записано. В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их в течение часа силой удерживали в кабинете главы правления банка.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

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5 октября "Укрэксимбанк" заявил, что насилия в отношении съемочной группы никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей" и пригрозили обратиться в правоохранительные органы из-за якобы нарушения журналистами банковской тайны и журналистской этики.

Позже журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий председателя правления "Укрэксимбанка".

Мецгеру и Пикалову вручили подозрения по частям 1 и 3 статьи УК о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и в незаконном лишении свободы человека (ст. 146). Третьим подозреваемым по делу является директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов - по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

11 октября Голосеевский райсуд Киева избрал Евгению Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Аналогичная мера пресечения избрана и заместителю Мецгера Владимиру Пикалову. Срок действия мер пресечения для обоих подозреваемых - до 5 декабря.

В тот же день Мецгер заявил, что написал заявление об увольнении с должности главы правления банка.

Позже стало известно, что дело против Евгения Мецгера и трех его подчиненных, причастных к нападению на журналистов, передали в суд, не приобщив к материалам ключевые доказательства. Отсутствие этих доказательств ставит под угрозу возможность доказательства вины обвиняемых.

Автор: Олег Давыгора