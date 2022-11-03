Девушка была сильно недовольна тем, что она осталась без света, но не учла, что это случилось не из-за Украины, а из-за обстрелов РФ.

В интернете появилось видео, на котором девушка настолько сильно возмутилась отключениями света в Киеве, что "послала" Украину и столицу. Она обругала ситуацию и была сильно недовольна тем, что отключения проходят не по графику.

В своих социальных сетях киевлянка высказала все недовольство и получила немало критики. Однако она совсем не учла, что отключения света происходят не по вине Украины, а из-за того, что Россия обстреливает объекты инфраструктуры в нашей стране.

"Вы можете свет вырубать по графику?... Живем в Украине! Да пошла нах*й эта Украина, бл*дь! Вместе со своим ср*ным Киевом!... Я, конечно, все понимаю, война в стране, но нах*й так делать?", - кричала киевлянка.

Видео дня

Украинцы не оценили возмущения девушки. В комментариях под фото и видео киевлянки появилось немало критики. Вскоре сама девушка поняла, что была неправа и могла оскорбить своими высказываниями жителей Украины. Она записала видео с извинениями и заявила, что наговорила лишнего "на эмоциях".

"Это было максимально глупое решение, и я это прекрасно понимаю... Вчерашние слова, они были сказаны полностью необдуманно, и я хочу за них извиниться", - сказала киевлянка.

Отключения света в Украине: что известно

Россия терпит все больше неудач на фронте, а потому выбрала новую тактику. Рашисты бьют по мирным городам и пытаются разрушить объекты критической инфраструктуры, пытаясь оставить украинцев без света.

После нескольких массированных ракетных атак РФ по Украине в некоторых областях начали проводить экстренные, но временные, отключения света. 22 октября после очередного ракетного удара около 1,5 миллионов человек в семи областях Украины остались без света.

На этом ракетные атаки рашистов не закончились. 31 октября РФ снова ударила по объектам инфраструктуры, из-за чего повреждения получили немало электроподстанций.

3 октября стало известно, что в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях вводят временные ограничения электроснабжения. Веерные отключения дают возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты после обстрелов со стороны россиян.

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