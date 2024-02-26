Выплаты внутренне перемещенным лицам с начала марта будут переназначены еще на полгода для некоторых категорий граждан, которые их получают.

С 1 марта в Минсоцполитики будут рассчитывать помощь внутренне перемещенным лицам с учетом того, насколько семья нуждается в помощи, а также интегрированности человека в экономическое развитие страны. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Каждый сегодня должен быть включен в экономическое развитие нашего государства. То есть, если люди не воюют, они должны работать для того, чтобы генерировать доход, для того, чтобы давать нам возможность обеспечивать оборону", – заявила министр.

По словам Жолнович, надо, чтобы в каждом домохозяйстве хотя бы один внутренне перемещенный член семьи работал или по крайней мере был зарегистрирован в Службе занятости.

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Это требование является базовым из дополнительных: наличие регистрации в Службе занятости будет маркером для выплаты пособия.

"Человек должен интегрироваться, социализироваться и искать себе работу", – добавляет Оксана Жолнович.

Каких переселенцев лишат денежных выплат

В феврале стало известно, что с 1 марта правительство перестанет начислять помощь переселенцам некоторых категорий и лишь части из них выплаты продолжат автоматически. Таким образом правительство хочет мотивировать людей трудоустраиваться.

В частности, выплаты ВПЛ с 1 марта не будут получать:

пенсионеры, получающие ежемесячную пенсию более 9444 гривни;

переселенцы, среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи которых превышает 9444 гривни;

семьи, имеющие собственное жилье или автомобиль, иностранную валюту, большой депозит в банке.

Выплаты с 1 марта автоматически продлят получать наиболее уязвимые категории переселенцев, среди которых пенсионеры с месячной пенсией менее 9444 гривни, лица с инвалидностью 1 и 2 группы, дети с инвалидностью, дети-сироты и лишенным родительской опеки, сироты в возрасте до 23 лет, а также приемные родители.

Остальным внутренне перемещенным с марта перестанут начислять пособие в автоматическом режиме, однако они могут обратиться в органы социальной защиты, чтобы продолжить получать выплаты.

Напомним, в конце года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что примерно 40% внутренне перемещенных лиц, которые получают государственную финпомощь, живут только за счет нее.

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