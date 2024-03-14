Также будет продлен период подачи заявлений на назначение помощи.

В Минсоцполитики разработали изменения в постановление, которые уточняют категории тех внутренне перемещенных лиц, кто имеет право на выплаты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по результатам проведенных консультаций с представителями регионов и общественными организациями.

В частности, предлагается продлить период подачи заявлений на переназначение выплат на проживание для ВПЛ до 30 апреля 2024 года.

Кроме уже определенных категорий, министерство предлагает предоставить возможность получать помощь таким гражданам:

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детям, которые устроены в семьи патронатного воспитателя; патронатным воспитателям;

детям, которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9444 грн);

лицам после достижения возраста 55 лет;

лицам с инвалидностью III группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9444 грн;

лицам, которые ухаживают за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, который нуждается в уходе до 6-летнего возраста;

лицам с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;

лицам, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, которые учатся на дневной или по дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.

"Надеемся, в ближайшее время разработанные изменения в законодательство будут поддержаны правительством, а семьи, в которых есть такие лица, смогут получить выплаты, начиная с марта. Напоминаем, что заявления на назначение/переназначение выплат для ВПЛ должны принимать все действующие ЦПАУ", – говорится в сообщении.

Помощь внутренним переселенцам

Как писал УНИАН, ранее в правительстве объявили о сокращении количества получателей помощи на проживание внутренне перемещенным лицам с 1 марта. В частности, был установлен определенный перечень получателей такой помощи.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отмечала, что с 1 марта в Минсоцполитики будут рассчитывать помощь внутренне перемещенным лицам с учетом того, насколько семья нуждается в помощи, а также интегрированности человека в экономическое развитие страны.

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