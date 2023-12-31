С 1 января 2024 года в Украине вырастут пенсии и минимальная зарплата, но также появятся новые налоги.

С наступлением 2024 года изменится жизнь украинцев во многих аспектов. Коммунальные тарифы в январе останутся неизменными, но вырастут пенсии и выплаты по инвалидности. Увеличится минимальная зарплата, но также вырастут налоги. Также в январе могут принять законопроект про усиление мобилизации. Мы подробно рассказали, что изменится в Украине с 1 января.

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Мобилизация 2024

В январе в Украине могут принять новый законопроект о мобилизации, который предусматривает немало изменений. На момент окончания 2023 года законопроект ещё не принят и может быть доработан. Голосование назначено на 10 января. Пока что предлагаются такие нововведения:

изменение призывного возраста с 27 до 25 лет (мужчин возрастом 18-24 года смогут призывать только добровольно);

(мужчин возрастом 18-24 года смогут призывать только добровольно); отмена понятия "ограниченно пригодных к службе" - такие лица повторно пройдут медкомиссию и будут признаны либо годными, либо непригодными;

- такие лица повторно пройдут медкомиссию и будут признаны либо годными, либо непригодными; отмена срочной военной службы и введение для всех украинцев моложе 25 лет базовой общевойсковой подготовки;

демобилизация военнослужащих после 36 месяцев службы на фронте;

ограничение прав уклонистов - они будут занесены в реестр должников;

обязанность каждого военнообязанного гражданина зарегистрировать свой электронный кабинет призывника.

Также украинские власти обсуждают возможность введения воинского учета всех женщин возрастом от 18 до 60 лет. При этом мобилизация женщин может проводиться только на тыловые должности. Пока неизвестно, примут ли в Верховной Раде такой закон.

Минимальная зарплата 2024 и прожиточный минимум

С 1 января в Украине вырастет минимальная зарплата, а также связанные с ней выплаты. С января минимальная зарплата вырастет до 7100 гривен, а минимальная почасовая оплата повысится до 42,6 гривен.

Следующее повышение минимальной зарплаты планируется на апреля 2024 года - её повысят до 8000 гривен.

Также в январе повысят прожиточный минимум до 3023 гривен для трудоспособных лиц, 2361 гривен для нетрудоспособных лиц, 2563 гривен для детей до 6 лет и 3196 гривен для детей 6-18 лет.

Вместе с прожиточным минимум повысят размер помощи лицам с инвалидностью в 2024 году:

2 361 гривен - людям с инвалидностью с детства I группы:

- людям с инвалидностью с детства I группы: 1 888,8 гривен - лицам с инвалидностью с детства II группы;

- лицам с инвалидностью с детства II группы; 1 416,6 гривен - лицам с инвалидностью с детства III группы;

- лицам с инвалидностью с детства III группы; 1 652,7 гривен - детям с инвалидностью.

Также вырастут суммы денежной надбавки по уходу за лицом с инвалидностью.

Индексация пенсий в январе 2024

Индексация пенсий - ещё одна вещь, что изменится в Украине с января. Изменение размера выплат планируется для минимальной и максимальной пенсии. Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2361 гривни, а максимальная составит 23610 гривен.

Также изменится размер трудового стажа, необходимый для начисления пенсии:

для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 31 год стажа;

нужно будет иметь 31 год стажа; для выхода на пенсию в 63 года нужно будет иметь 21-31 год стажа;

нужно будет иметь 21-31 год стажа; для выхода на пенсию в 65 лет нужно будет иметь 15-21 год стажа.

Если же в 65 лет человек не будет иметь необходимого трудового стажа, то будет получать выплаты от государства для нетрудоспособных лиц - 2361 гривну.

Подорожание услуг для водителей

С 1 января в Украине резко вырастет стоимость услуг для водителей, таких как сдача теоретического и практического экзаменов и выдачи прав. Ранее официальная плата за такие услуги была символической и доступной каждому. Теперь украинцы, которые планируют водить авто, почувствуют ощутимый удар по карманам.

Вот как вырастет стоимость услуг:

сдача теоретического экзамена - 250 гривен (было 13 гривен);

- 250 гривен (было 13 гривен); сдача практического экзамена - 420 гривен за одну попытку (было 13 гривен);

- 420 гривен за одну попытку (было 13 гривен); выдача водительских прав - 230 гривен (было 26 гривен);

- 230 гривен (было 26 гривен); перерегистрация или снятие с учета авто - 350 гривен (было 200 гривен).

Напомним, что в ноябре будущим водителям разрешили сдавать теорию без обязательного обучения в автошколе.

Введение налога с денежных переводов

Неприятное нововведение в 2024 году ожидает ФОПов и людей, которые имеют подработку. В Украине принимают новую Национальную стратегию доходов, по которой денежные переводы с карты и на карту физлица облагаются налогом 18% от суммы перевода. Это значит, что за любые переводы с карты ФОП на платежную карту придется выплатить 18% налога.

Также украинцев хотят обязать платить налог с подработок. Соответствующий законопроект был подан в Раду в октябре, и если за него проголосуют, то украинцы будут платить налоги со всех дополнительных доходов в размере 6%. К примеру, платить налог придется за доход от репетиторства, продажи товаров собственного производства и ухода за пожилыми людьми.

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