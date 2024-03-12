Закон был принят Верховной Радой 7 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сохранении возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины, в случае их гибели. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения генофонда украинского народа" возвращен в парламент с подписью главы государства сегодня, 12 марта.

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Закон был принят Верховной Радой 7 февраля.

Документ был разработан с целью сохранения генофонда украинского народа, а также урегулирования вопроса социальной защиты военнослужащих в части обеспечения их права на биологическое отцовство (материнство).

Им предусмотрено, что в случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого хранятся, их бесплатное хранение осуществляется в течение трех лет с момента гибели этого лица, а по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продолжено за счет другого лица, определенного в распоряжении лица относительно собственных репродуктивных клеток.

В случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, осуществившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким образом ребенка.

Закон о биологическом материале защитников

В ноябре Верховная Рада Украины проголосовала за закон о сохранении возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины, в случае получения ими ранений, которые влияют на репродуктивные функции. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины защитники и защитницы Украины получают ранения, которые приводят к потере ими репродуктивных функций. Такие ранения лишают этих граждан возможностей стать биологическими родителями, что значительно ограничивает право на отцовство или материнство. Эта проблема особенно актуальна для молодых людей.

Закон будет касаться не только военнослужащих, но и национальных гвардейцев, работников СБУ и полицейских, выполняющих служебные задачи в районах военных действий. Им также будет предоставлено право на бесплатный забор, консервацию и хранение репродуктивных клеток.

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