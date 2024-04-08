Речь идет о шести бывших должностных лицах проектных институтов Украины.

Служба безопасности Украины задержала в Харькове инженеров-проектировщиков, которые за деньги из России помогали подключить Запорожскую атомную электростанцию к "Росатому".

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, киберспециалисты Службы предотвратили попытки России получить новые технологии в сфере атомной энергетики.

"В результате многоэтапной спецоперации в Харькове задержаны шесть бывших должностных лиц проектных институтов Украины, которые работали на подсанкционный российский "Росатом". По заказу корпорации из РФ они разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации российских атомных станций", - сообщили в СБУ.

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В Службе добавили, что прежде всего речь идет о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС.

"Также представители "Росатома" планировали привлечь своих приспешников к выполнению высокотехнологичных работ на временно захваченной части территории на юге Украины. Там фигуранты должны были помочь оккупантам полностью интегрировать Запорожскую атомную электростанцию в энергетическую систему РФ", - говорится в сообщении.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеских пособников, "пошагово" задокументировала их преступные действия и задержала на этапе подготовки проектной документации для агрессора.

"Тем самым украинская спецслужба сорвала попытки "Росатома" получить доступ к стратегически важным украинским технологиям", - добавили в СБУ.

По данным следствия, основным фигурантом является руководитель проектной организации в Харькове. Чиновник наладил контакт с российскими оккупантами через своего родственника - владельца российской компании, которая выполняет подряды "Росатома". Контакт между собой они поддерживали с помощью одного из мессенджеров и электронной почты.

"К преступной деятельности харьковчанин привлек еще пятерых местных ученых в области атомной энергетики. Фигуранты выполняли заказ рашистов, даже находясь в условиях постоянных ракетно-дроновых ударов врага по областному центру", - отмечается в сообщении.

За сотрудничество с оккупантами эти люди получали из России вознаграждение в криптовалюте. Средства поступали на криптокошельки подставных лиц, которые затем обналичивали полученные суммы и передавали их проектантам.

Во время обысков по местам работы и фактического проживания фигурантов были изъяты документы, компьютеры и мобильные телефоны, которые они использовали для сотрудничества со страной-террористом.

Следователи СБУ сообщили всем шестерым задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание агентов РФ в Киеве и Одессе - детали

Ранее в Киеве и Одессе задержали двух агентов Федеральной службы безопасности России, которые готовили ракетные удары по воинским частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах.

В зоне особого внимания агентов были армейские подразделения, которые обеспечивают охрану Генерального штаба Вооруженных сил Украины, данные о Силах обороны в Полтавской области, а также Киевская телебашня и столичная теплоэлектроцентраль.

Злоумышленники пытались выявить места базирования украинских войск и направить российским оккупантам соответствующие координаты для корректировки воздушных атак.

Для скрытого сбора разведданных один из российских агентов устроился экспедитором в одесскую компанию, которая поставляет продукты питания подразделениям Сил обороны.

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