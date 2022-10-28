Если вы получили повестку на уточнение данных и не явились, вам грозит административная ответственность.

Украинцев пугают наказанием за укрывательство после получение повестки. Но это наказание зависит от вида проигнорированной повестки, пояснил адвокат Виталий Гаделия.

Как он рассказал в интервью НВ, есть четыре вида повесток. Первый, который касается прохождения срочной службы, сейчас не выдают.

Если вы получили повестку на уточнение данных и не явились, вам грозит административная ответственность. Такая же ответственность - за игнорирование повестки на прохождение военно-врачебной комиссии. За такое максимальный штраф достигает 8,5 тысяч (в случае повторного нарушения, в частности для должностных лиц на предприятиях).

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Такое может произойти, если, например, руководитель не передал работнику повестку от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

А вот уголовная ответственность грозит вам, если вы прошли военно-врачебную комиссию, вас признали годными, и вы получили мобилизационное распоряжение.

"Тогда за неявку предусмотрена уголовная ответственность, максимальный срок — до 5 лет лишения свободы", ― подчеркнул адвокат.

Но, предупредил Гаделия, если вам дважды вручили повестку на уточнение данных, а вы не появились, вас дважды привлекли к админответственности, то уже в третий раз могут открыть уголовное производство и пытаться привлечь к уголовной ответственности.

Мобилизация в Украине

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину была объявлена мобилизация. Стоит отметить, что на сегодня условных очередей мобилизации нет.

В ВСУ объясняли, что вручение повестки гражданину Украины в любом месте, не запрещенном законом, не означает мгновенного призыва в армию. Оно необходимо для постановки на воинский учет.

В Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

Военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки, однако это возможно лишь в нескольких случаях.

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