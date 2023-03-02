По его словам, его трогали многие истории украинских беженцев, особенно было трудно видеть людей, которые бежали от войны в Мариуполе.

Более трех тысяч украинских беженцев добрались до безопасных мест после полномасштабного вторжения России благодаря гуманитарным рейсам организации "Солидер". Ее основатель, он же сам пилот и владелец "Боинга" Энрике Пиньейро, предложил свой самолет для спасения людей и перевозки гуманитарной помощи.

Как говорится в сюжете ТСН, борта вылетали из Варшавы, а дальше уже направлялись в разные страны - в Канаду, Испанию, Италию. Энрике - сам отправлялся в эти рейсы, чтобы помогать украинцам во время полномасштабной войны.

Сейчас аргентинец приехал в Киев по официальному приглашению Офиса президента. Он рассказал, что был поражен войной и преступными действиями России. Мужчина говорит, что его самолет перевез более 3 тысяч украинцев, которые бежали от войны. Энрике говорит, что все рейсы он выполнял сам.

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Пиньейро рассказал, какая история его поразила до глубины души. В Барселоне украинка сходила с трапа со своим малым сыном, который плакал. И в какой-то момент она начала рыдать сильнее своего ребенка.

Как японец помогает украинцам во время войны

75-летний Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, где прожил 9 месяцев с людьми в подземке.

Он организовал еженедельную гумпомощь для харьковчан. А потом вообще продал дом в Японии и переехал в Харьков навсегда.

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