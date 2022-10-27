Польская сторона хочет предложить новый маршрут, который соединит много польских и украинских городов.

Польша поможет Украине в восстановлении поврежденных аэропортов, а также с расширением железнодорожного сообщения.

Об этом шла речь во время разговора замминистра фондов и региональной политики Польши Марцина Горали с послом Украины Василием Зварычем, сообщает министерство фондов и региональной политики Польши.

Отмечается, что стороны обсудили углубление сотрудничества в реализации проекта скоростной железной дороги между двумя странами и о связанном с этим пересмотре Трансъевропейской транспортной сети TEN-T.

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Кроме железнодорожного сообщения Варшава – Киев через Ягодин, Польша хочет предложить новый маршрут, который соединит много польских и украинских городов.

В частности, компания "Центральный коммуникационный порт" Польши планирует проложить железнодорожное сообщение Люблин-Замосць-Белжец до границы.

"Такой маршрут с украинской стороны границы можно протянуть через Раву-Русскую до Львова и Киева. А в будущем — от Карпат до черноморских портов в Украине и Румынии", – пояснил польский министр.

Сотрудничество Украины и Польши

С началом полномасштабной войны отношения между Украиной и Польшей стали еще ближе и мощнее. Варшава стала преданным союзником Украины, который поддерживает санкции против РФ и оказывает военную и финансовую помощь.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в первый день полномасштабного вторжения Российской Федерации власти Польши пообещали Украине поддерживать ее до конца войны.

Как сообщал УНИАН, Польша оказала Украине помощь на сумму более 10 миллиардов злотых (€2,1 миллиарда). В то же время стоимость переданного оружия составляет около 7 миллиардов злотых (€1,47 миллиарда).

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