Нарушение выявляет уже не первая проверка, однако руководство учреждения будто бы закрывает глаза.

Винницкая областная прокуратура в очередной раз проверила следственный изолятор "Винницкого учреждения исполнения наказаний (№1)" и выяснила, что людей до сих пор держат в условиях, "не соответствующих никаким минимальным стандартам обращения с заключенными".

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В частности, заключенных держат в камерах полуподвального помещения следственного изолятора, которые, по словам прокуратуры, вообще не отвечают никаким требованиям законодательства, поскольку нуждаются в ремонте.

Люди находятся в антисанитарных условиях: стены и потолок покрыты грибком и плесенью, отделка стен полностью отслоена, пол покрыт грязью, остатками пищи и требует ремонта. Дневной естественный свет и свежий воздух практически отсутствуют. Санитарные узлы грязные и непригодны для использования. Постельное белье изношенное и грязное.

Отмечается, что полная антисанитария привела к появлению грызунов.

В то же время пока одни заключенные содержатся в таких условиях, у других есть возможность беспрепятственно пользоваться запрещенными предметами.

Читайте такжеТуалет, телевизор, микроволновка и душ: в киевском СИЗО открыли платные камеры в сканди-стиле (фото)"Только в течение двух месяцев у заключенных обнаружено и изъято более 30 мобильных телефонов. И каким образом и с помощью кого заключенные получают запрещенные предметы, не установлено ни в одном случае. Имеются случаи изъятия запрещенных предметов у одного заключенного по несколько раз, несмотря на то, что взятые под стражу лица в соответствии с законодательством о предварительном заключении находятся в камерах под постоянным наблюдением администрации следственного изолятора",- сообщают в прокуратуре.

Там также отмечают, что неоднократно обращали внимание руководства учреждения и Центрально-Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний на нарушения. Однако в СИЗО до сих пор ничего не изменили.

"Европейским судом по правам человека неоднократно констатировались нарушения ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод о запрете пыток лиц в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний, в частности, в государственном учреждении "Винницкое учреждение исполнения наказаний (№ 1)", к которому приравнено необеспечение прав взятых под стражу лиц на надлежащие условия содержания. Однако, несмотря на требования законодательства и предварительные указания прокуратуры, до сих пор не приняты исчерпывающие меры по недопущению аналогичных нарушений прав заключенных с учетом решений Европейского суда по правам человека и обеспечения последних надлежащими условиями содержания", - отмечают в прокуратуре.

По результатам проверки прокуроры внесли указание начальнику "Винницкого учреждения исполнения наказаний (№ 1)" безотлагательно устранить выявленные нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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Автор: Катерина Комолова