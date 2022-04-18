Поливальный понедельник во Львове в этом году отмечается 25 апреля.

Ежегодно во Львове на следующий день после Пасхи отмечается "Поливальный понедельник". В этом году жителей города призвали не обливать незнакомцев или веселится в специально отведенных места.

Об этом сообщила украинская писательница и журналистка Анастасия Левкова в Facebook.

"Через неделю Пасха, и есть во Львове одна традиция – обливание людей водой в Пасхальный понедельник. Так вот, очень прошу, призываю, умоляю руководство города и полицию запретить это делать по отношению к незнакомцам, которые на это не согласились, а только в специально отведенных местах с теми, кто умышленно пришел повеселиться, потому что любит эту традицию", - говорится в сообщении.

При этом она указала, что обливание водой тех, кто на это не согласен, может расцениваться как хулиганство со всеми последствиями.

"Оно и львовянам, когда неожиданно, без согласия, то неприятно, а что уж говорить о беженцах, которые, во-первых, могут не ждать подвоха, во-вторых, люди (а, в том числе и львовяне, в том числе с нынешними событиями) могли такое пережить, что это может сильно триггернуть и вызвать болезненные флешбеки. Пожалуйста, давайте избежим этого! И помните, что свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос другого человека. В традициях так же", - призвала Левкова.

Стоит отметить, что православные украинцы отмечают Пасху 24 апреля. Таким образом, Поливальный понедельник во Львове празднуется 25 апреля.

Как ранее сообщал УНИАН, жители и гости Львова праздновали Поливальный понедельник на площади Рынок, чтобы традиционно облить друг друга водой и поздравить с праздниками. Чтобы всем хватило воды, ЛГКП "Львовводоканал" даже обустроило специальные резервуары с водой.

Также веселились и в Житомире. Для поливки обустроили специальную зону. Ради комфорта участников организаторы праздника обустроили площадки с зонами доступа к воде и установили палатки, где люди могли переодеться и согреться. Участникам раздавали специальную одежду - водонепроницаемые плащи и шапочки.

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