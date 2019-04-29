В Житомире провели «Поливальный понедельник» (фото)

Мероприятию не помешал даже дождь, который шел в течение всего празднования.

Сегодня в центре Житомира горожане приняли участие в праздновании «Поливаного понедельника».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 29 апреля, во второй день празднования Пасхи, или так называемый "Поливальный или Обливной понедельник", возле кинотеатра «Октябрь» в 11:00 началось обливание водой.

"Поливка" продолжалось несколько часов. Для этого была обустроена специальная зона. Ради комфорта участников организаторы праздника обустроили площадки с зонами доступа к воде и установили палатки, где люди могли переодеться и согреться. Участникам раздавали специальную одежду - водонепроницаемые плащи и шапочки.

В рамках праздника провели водный батл, розыгрыш подарков для взрослых и детей от официального партнера. Мероприятию не помешал даже дождь, который шел в течение всего празднования.

Напомним, поливальный понедельник, или, как его еще называют, обливной понедельник, приходится на второй день Пасхальных праздников. По древнему обычаю, в этот день ребята обливают девушек водой — «очищают». В селах еще на рассвете ходят парни-обливальники по тем домам, где есть взрослые девушки. Парни обливают девушек водой, а те за это дарят им писанки.