В центре Львова празднуют Обливной понедельник (фоторепортаж)

В центре города Льва коммунальные службы обеспечили бесперебойную подачу воды. Ради безопасности, ограничили трамвайное движение.

Жители и гости Львова собрались на площади Рынок, чтобы в Поливальный понедельник традиционно облить друг друга водой и поздравить с праздниками. Чтобы всем хватило воды, ЛГКП «Львовводоканал» обустроило специальные резервуары, которые подают воду.

Поздравил всех с праздниками и открыл мероприятие городской голова Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского горсовета.

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«С давних времен Львов был центром поддержки и распространения украинских национальных традиций, и уже есть практика, что львовяне во время Пасхальных праздников отмечают Поливальный понедельник. Уже пятый год подряд на площади Рынок мы организуем большой полив, предоставляя ему культурных форм. Ведь обливаться водой позволено лишь в определенных временных рамках, и только на площади перед входом в городскую Ратушу», – говорят в управлении внутренней политики Львовского городского совета.

В то же время, призывают всех сегодня не забывать о культуре поведения, правилах безопасности и уважении к другим.

«Именно приличие, хорошие манеры и сдержанность, которую, искренне верим, львовяне проявят в этот день во время поливания водой, станут проявлением нашей христианской любви к своим ближним, своему городу и гражданской ответственности», – добавляют в городском управлении внутренней политики.

В центре города Льва коммунальные службы обеспечили бесперебойную подачу воды. Ради безопасности, ограничили трамвайное движение.

Тротуары - это зона для зрителей, которые не хотят намокнуть. Часть из них хочет максимально обезопаситься и прячется под зонтами.