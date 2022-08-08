Во время обысков у него изъяли три автомобиля скорой помощи и 7 внедорожников.

Депутат облсовета в Ивано-Франковской области организовал благотворительный фонд якобы для помощи ВСУ. Мошенник ввозил в Украину автомобили, однако впоследствии их продавал.

Об этом сообщили в СБУ.

Злоумышленник продал местной жительнице автомобиль скорой помощи, который должен был отправить для ВСУ. За авто он требовал $12 тысяч. Их должна была получить его помощница. Полиция и СБУ "на горячем" задержали обоих: помощницу депутата во время получения средств, а подозреваемого, когда он из авто контролировал передачу валюты.

Во время обысков в правоохранители изъяли три автомобиля скорой помощи, 7 внедорожников, которые были ввезены в Украину, как гуманитарная помощь, документы, технику, а также более 38 тысяч евро, $176 тысяч, почти 7 тысяч английских фунтов, 3,3 тысячи польских злотых и более 1 миллиона гривен.

"Основному фигуранту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины – незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное во время чрезвычайного или военного положения. Его помощнице сообщено о подозрении в пособничестве в сообщении преступления", - отметили в СБУ.

Депутата взяли под стражу, а его помощницу - под домашний арест. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, это уже не первый такой случай. Ранее на Прикарпатье задержали работников благотворительной организации, которые по такой же схеме продавали автомобили. У них изъяли 11 автомобилей.