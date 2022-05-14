Накануне артист дал концерт для оккупантов.

Пропутинский российский певец Григорий Лепс засветился с оружием на одном из полигонов боевиков на украинском Донбассе.

Видео своих стрельб опубликовал в Telegram-канале.

"Поедем, постреляем", – написал он.

Примечательно, что комментарии с критикой ("какое же ты чмо", "Лепс, ты конченый") оперативно удаляются под видео, остаются только хвалебные о "настоящем мужике" и "гордости России". Отдельная часть пользователей в комментариях высказываются за то, чтобы война закончилась.

11 мая Лепс сообщал с видео, что он приехал на Донбасс, где дал для оккупантов концерт.

После этого украинская певица Тина Кароль жестко проехалась по Лепсу: "Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "нет". Заезжай поглубже, не убегай так быстро. Мы встретим тебя, как следует! Ты будешь пищей для червей".

Напомним, сторонники оппозиционера Алексея Навального составили список российских знаменитостей, которые поддерживают войну в Украине. Среди них и Лепс.

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