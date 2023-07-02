По версии заведения, девушка, сделавшая замечание, якобы вела себя агрессивно.

Владелец кафе "Дубровка" под Киевом, в котором гости развлекались под песни путиниста Григория Лепса, прокомментировал инцидент.

Предприниматель опубликовал видео о вечеринке под Лепса на фоне огромного портрета президента Владимира Зеленского. По его словам, в тот вечер гости арендовали один из залов кафе и сами организовывали музыку. То есть, мужчина убеждает, что персонал не ответственный за русские песни на вечеринке.

Далее свою версию рассказала администратор заведения. Она заявила, что девушка, которая находилась на террасе, услышала песни Лепса, зашла в банкетный зал и начала вести себя агрессивно.

"Она зашла с телефоном, плюнула в заказчика и начала снимать. Девушка, которая вошла и послала девушку с камерой, - не я. Это была заказчица. Меня там не было. Ко мне пришли заказчик и полиция, мы начали разбираться", - заявила администраторша.

"После того видео нам очень обидно, что за других страдаем мы. Мы признаем свою вину, что это наше заведение было. Мы просим прощения у украинского народа", - заявил владелец.

Скандал в кафе под Киевом

Вчера, 1 июля, в одном из кафе Киева возник скандал из-за песен российского певца Григория Лепса, который поддерживает войну РФ против Украины.

Сообщалось, что в кафе "Дубровка" пели композиции путиниста, а девушку, которая из-за этого сделала замечание, вытолкали из заведения.

Скандал с песнями путиниста Григория Лепса в заведении под Киевом получил продолжение. На возмутительный инцидент отреагировала полиция.

"Правоохранители Броварского управления полиции Киевщины проверили и задокументировали заведение, в котором произошел конфликт, и составили соответствующий админпротокол [ч. 1 ст. 155 КУоАП]", - сообщили в полиции.

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