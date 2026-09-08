Бельгия не хочет брать на себя ответственность за активы РФ: Украина предложила решение

Украина предлагает идею распределения ответственности за это решение между правительствами всех стран ЕС.

Украина понимает Бельгию, которая не хочет брать на себя ответственность за решение о конфискации российских активов, поэтому предлагает коллективную ответственность. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Он напомнил, что существует более 210 млрд евро замороженных российских активов, из которых подавляющее большинство хранится в Euroclear в Бельгии.

"Мы абсолютно понимаем, когда бельгийская сторона говорит, что необходимо коллективное решение, которое распределит ответственность", – подчеркнул Тихий.

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По его словам, в таком случае ответственность не будет возлагаться на одно национальное правительство – бельгийское, поскольку решение такого масштаба должно быть коллективным. Пресс-секретарь МИД Украины подчеркнул, что решение должно быть принято.

При этом он отметил, что у Украины есть предложение, которое уже передано европейской стороне. Тихий подчеркнул, что решение об использовании этих средств должно приниматься коллективно с распределением ответственности между всеми правительствами ЕС, а не только бельгийским. Он добавил, что средства должны использоваться на нужды обороны, устойчивости и восстановления Украины.

Вопрос о замороженных активах РФ

Как сообщал УНИАН, Бельгия решительно выступает против использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Европейскую комиссию изучить новые способы привлечения около 200 миллиардов евро замороженных российских активов для поддержки Украины.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что это не подлежит обсуждению и "двери закрыты".

На европейском саммите в декабре 2025 года премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заблокировал инициативу Германии и Европейской комиссии о предоставлении Украине "репарационного кредита" в размере 210 млрд евро, аргументируя это тем, что это подвергнет страну юридическим санкциям со стороны России, ведь большинство активов хранятся в Euroclear в Бельгии.

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