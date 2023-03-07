Госслужащие пытались покинуть Украину не из-за командировки.

С момента введения запрета на выезд чиновников из Украины пограничники не пропустили через границу более 170 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, пограничники сразу начали контролировать выполнение и соблюдение новых требований пересечения государственной границы государственными служащими и различными категориями должностных лиц.

Государственные органы предоставили пограничникам списки таких лиц. Речь идет о народных депутатах, депутатах органов местного самоуправления, судьях, прокурорах, руководителях и заместителях различных министерств и ведомств, и руководителях различных структурных подразделений, а также работниках, забронированных за органами государственной власти на период военного положения.

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"На данный момент, с начала вступления этих изменений в силу, на государственной границе было не пропущено немного более 170 человек, которые подпадают под эти категории, но они не отвечали требованиям пересечения государственной границы, поскольку этой категории лиц разрешено покидать пределы Украины только с целью служебной командировки", - сказал Демченко.

Чиновникам запретили выезд за границу - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 23 января президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому должностным лицам разрешен выезд за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

27 января Кабмин одобрил постановление, которым запрещается на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу в рамках служебных командировок.

В то же время, как пояснили в ГПСУ, предусмотрен ряд исключений из правил и разрешен выезд: родителям-одиночкам для посещения детей за рубежом, для лечения за рубежом, на основании отдельного решения председателя Госпогранслужбы, в случае смерти членов семей за рубежом.

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