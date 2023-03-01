По его словам, он уже вернулся в Украину.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как он выехал за границу во время военного положения в Украине. Он заверил, что выезжал на законных основаниях.

"Я законопослушный гражданин и, разумеется, уехал из страны на законных основаниях. Уезжаю довольно часто, это обычно на несколько дней, по дела. Как правило, удается привозить по итогам поездок хорошие новости для Украины. Те, кто хайпует, на самом деле, прекрасно знает, что есть определенные категории людей и обстоятельства, по которым выпускают. Это и журналисты, и волонтеры, и люди на определенные мероприятия по бизнесу, а кто-то и по долгу службы. В каждом отдельном случае у меня есть твердые основания для выезда, как и еще более твердые основания для быстрого возвращения домой. Выезды никогда не скрываю", - заявил Арестович в комментарии для ТСН.

При этом он отметил, что часть его работы - контрпропаганда российской пропаганде для европейской и мировой аудитории.

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"В этот раз я, в частности, общался с проукраинскими лоббистами в итальянском обществе, дал несколько интервью итальянским медиа. Публичная дипломатия - очень мощный инструмент. Мы должны сделать все, чтобы Украина победила в этой войне", - объяснил политик.

Кроме того, он заявил, что всегда ездит по официальному приглашению иностранной стороны, а не потому, что ему захотелось, и заверил, что уже вернулся из Италии в Украину.

Выезд за границу - что известно

23 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, о разрешени выезд за пределы Украины госслужащим исключительно в служебные командировки.

27 января Кабмин одобрил постановление о запрете на выезд чиновников за границу без уважительных причин. При этом пограничники сообщили, что предусмотрен ряд исключений из правил.

Позже правительство расширило список категорий женщин и мужчин среди госслужащих, которые во время войны могут выехать за границу.

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