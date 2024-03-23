23 марта встретит украинцев переменной облачностью

Синоптики дали актуальный прогноз погоды для Киевской области и раскрыли, где ждать осадков, а также на сколько "суровыми" они будут.

Так, первый выходной на этой неделе с самого утра сопровождается переменной облачностью. Украинский гидрометцентр говорит, что небольшие дожди возможны по области. В то же время в Киеве непогоды не прогнозируют.

23 марта ветер юго-западный, со скоростью порывов 5-10 м/с. Температура воздуха теплая - 8-13° по области и 11-13° по Киеву.

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Отмечается, что по состоянию на 9:00 в столице уже было +8°. Относительная влажность составляла 77%, атмосферное давление было на уровне 743 мм. рт. ст.

Теплым ли будет лето 2024 - прогноз синоптиков

Между тем британские ученые (Национальный океанический центр Великобритании) сделали прогноз относительно того, каким окажется для человечества лето 2024 года.

Говорят, что из-за климатических причин в Атлантику попадет большее количество талой ледниковой воды, чем обычно. Как следствие, в Европе будет суше и жарче летними месяцами. Подробнее об опыте ученых.

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