Атмосферное давление будет постепенно снижаться, что приведет к осадкам во многих областях нашей страны.

В ближайшие двое суток в Украине ожидается теплая погода, местами с небольшими дождями и туманами. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"На фоне постепенного снижения атмосферного давления, в Украине погодные условия станут более неустойчивыми", - предупреждает специалист.

По его данным, влияние атмосферных фронтов будет более заметным в западных и северных областях. Здесь в воскресенье пройдут дожди. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится, но местами возможны туманы. Температура воздуха останется высокой, теплее всего будет в западных и южных областях.

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Погода 16 марта - прогноз на субботу

В западных областях днем местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем +8...+13 °С. В Карпатах +2...+7 °С.

В северных областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем +4...+9 °С.

В центральной части будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Столбики термометров покажут +5...+10 °С.

В южных регионах и в Крыму местами пройдет небольшой дождь и туман. Возможен туман. Температура воздуха составит +6...+11 °С.

На востоке днем без существенных осадков, а температура будет держаться в пределах +4...+9 °С.

Погода 17 марта - прогноз на воскресенье

В западных областях в течение суток ожидается дождливая погода, в Карпатах дождь будет с мокрым снегом. Ветер южный, с переходом днем на западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +5...+10 °С. В Карпатах ночью -2...+3 °С, днем +2...+7 °С.

В северных областях облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем и вечером пройдет дождь. Температура ночью +2...+7 °С, днем +6...+11 °С.

В центральных регионах будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой дождь, и морось. Кое-где будет наблюдаться туман. Ночью будет +2...+7 °С, а днем столбики термометров покажут +7...+12 °С.

На юге ночью будет сухо, а днем местами пройдет небольшой дождь, и морось. Кое-где туман. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем потеплеет до +10...+15 °С.

На востоке днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +6...+11 °С.

О том, что в Украине в ближайшее время будут идти дожди, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, причиной осадков станет атмосферный фронт с запада. Так, 17 марта, дожди ожидаются на западе, севере и местами в центральных областях Украины (Полтавской, Черкасской и Кировоградской).

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