Исследователи определили, какая погода будет летом благодаря наблюдениям за таянием ледникового щита Гренландии.

Ученые Национального океанического центра Великобритании сделали прогноз, благодаря которому можно заранее узнать, какая погода будет этим летом. Известно, что делать долгосрочные прогнозы сложно, но в статье журнала Weather and Climate Dynamics предполагают, что с помощью скорости таяния ледникового щита Гренландии можно предсказать погоду, которая будет следующим летом в странах Европы, пишет The Guardian.

В 2024 году тепловые условия в Гренландии будут складываться таким образом, что в Атлантику попадет большее количество талой ледниковой воды, чем обычно. Такая вода легче морской, поскольку она находится на вершине океана и уменьшает теплообмен между воздухом и морем, из-за чего ветры становятся сильнее вокруг региона талой воды, которые в зимний период "вызывают смещение на север Североатлантического течения, которое является продолжением Гольфстрима".

Поэтому летом этого года ветры будут следовать за направлением течения и перенаправляться на север. Благодаря этому формируется тип крупномасштабных условий атмосферной циркуляции, что приносит теплую и сухую погоду над Европой.

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"Основываясь на выявленной цепочке событий, мы ожидаем, что условия океана и атмосферы будут благоприятными для чрезвычайно теплого и сухого лета над южной Европой в этом году", - отметила ведущий автор исследования, доктор Марилена Олтманнс.

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня, 17 марта, в Киеве погода будет теплее. Однако в течение всего дня в столице будет пасмурно, а вечером ожидается дождь. В то же время синоптики предупредили киевлян о резком похолодании, которое ожидается уже скоро.

Кроме того, сообщалось, что сегодня в Украину придут дожди. Также в западных областях страны ожидается снижение температуры воздуха, в других регионах предполагается +7°...+13°.

В северных областях Украины преимущественно будет переменчивая и сухая погода, только в Житомирской области будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от +8° до +13°.

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