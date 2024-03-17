Ученые Национального океанического центра Великобритании сделали прогноз, благодаря которому можно заранее узнать, какая погода будет этим летом. Известно, что делать долгосрочные прогнозы сложно, но в статье журнала Weather and Climate Dynamics предполагают, что с помощью скорости таяния ледникового щита Гренландии можно предсказать погоду, которая будет следующим летом в странах Европы, пишет The Guardian.
В 2024 году тепловые условия в Гренландии будут складываться таким образом, что в Атлантику попадет большее количество талой ледниковой воды, чем обычно. Такая вода легче морской, поскольку она находится на вершине океана и уменьшает теплообмен между воздухом и морем, из-за чего ветры становятся сильнее вокруг региона талой воды, которые в зимний период "вызывают смещение на север Североатлантического течения, которое является продолжением Гольфстрима".
Поэтому летом этого года ветры будут следовать за направлением течения и перенаправляться на север. Благодаря этому формируется тип крупномасштабных условий атмосферной циркуляции, что приносит теплую и сухую погоду над Европой.
"Основываясь на выявленной цепочке событий, мы ожидаем, что условия океана и атмосферы будут благоприятными для чрезвычайно теплого и сухого лета над южной Европой в этом году", - отметила ведущий автор исследования, доктор Марилена Олтманнс.
Погода в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, сегодня, 17 марта, в Киеве погода будет теплее. Однако в течение всего дня в столице будет пасмурно, а вечером ожидается дождь. В то же время синоптики предупредили киевлян о резком похолодании, которое ожидается уже скоро.
Кроме того, сообщалось, что сегодня в Украину придут дожди. Также в западных областях страны ожидается снижение температуры воздуха, в других регионах предполагается +7°...+13°.
В северных областях Украины преимущественно будет переменчивая и сухая погода, только в Житомирской области будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от +8° до +13°.