Спецоперацию проводили 16 января в Черкассах.

На Днепре в Черкассах с помощью подводного дрона обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области Facebook.

"16 января во время патрулирования побережья реки Днепр в районе пляжа Ривера, на расстоянии около 150 метров от берега водолазами ГСЧС во взаимодействии с работниками полиции обнаружено вероятное место провала человека под лед. Отделением беспилотных летательных аппаратов аварийно-спасательного отряда спецназначения, с помощью подводного дрона, проведено обследование дна реки и обнаружено тело мужчины", – говорится в сообщении.

Водолазы подняли тело погибшего с глубины около шести метров и передали его сотрудникам полиции.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Киеве у входа в метро "Вокзальная" нашли тело мужчины. По предварительной информации, мужчина был в крови.

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